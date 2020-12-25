İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
25.12.2020 18:04
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894987
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.423
18:057,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
18:059,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
18:05458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|94,05
|33.316.096
|% 10,01
|
|VKING
|6,93
|4.653.748
|% 10,00
|
|ADEL
|28,60
|73.683.953
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.633.608
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.516.151
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|44.020.588
|% -10,00
|
|ALCAR
|333,00
|232.339.115
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,80
|278.565
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|120.553.155
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|98.582.700
|% -9,98
|
|KOZAL
|94,25
|2.315.880.615
|% 3,12
|
|GUBRF
|63,70
|2.139.285.892
|% 2,00
|
|KOZAA
|15,83
|1.715.167.901
|% 0,44
|
|IPEKE
|13,51
|1.197.692.080
|% -1,89
|
|ECILC
|7,50
|885.567.378
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,52
|442.726.502
|% 1,33
|
|TSKB
|1,83
|356.682.993
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,15
|404.411.552
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,38
|654.297.909
|% 1,51
|
|SISE
|7,20
|803.884.172
|% 0,56
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2487
|10,3001
|% 0,37
|
|Frank
|8,4818
|8,5329
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|