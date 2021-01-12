İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
12.01.2021 17:41
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901606
BIST
17:431.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,79
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:437,5025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:439,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0268
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:43444,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,48
|Açılış
|: 444,46
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ESEN
|23,54
|309.569.407
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.144.779
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.843.726
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.307.736
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.223,00
|258.515.377
|% -7,66
|
|SISE
|7,59
|3.013.238.695
|% 3,97
|
|TSKB
|1,92
|2.365.807.492
|% 6,08
|
|KOZAL
|119,40
|1.315.087.662
|% -0,58
|
|THYAO
|12,83
|1.170.672.334
|% 1,02
|
|GARAN
|10,47
|1.140.311.230
|% -0,29
|
|TSKB
|1,92
|2.365.807.492
|% 6,08
|
|SISE
|7,59
|3.013.238.695
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,62
|516.415.201
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,46
|595.013.871
|% -1,99
|
|ZOREN
|2,97
|635.481.802
|% 0,68
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4998
|7,5053
|% 0,28
|
|Euro
|9,1153
|9,1264
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,1644
|10,2153
|% 0,74
|
|Frank
|8,3891
|8,4397
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9914
|2,0014
|% 0,13
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-3,65
|
|Altın Gr.
|445
|445
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,22
|56,22
|0,56
|