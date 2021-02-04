İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
04.02.2021 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907492
BIST
18:001.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
18:007,1482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
18:008,5719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0537
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
18:00411,22
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -10,86
|Açılış
|: 411,22
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
410,50
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ORGE
|10,01
|98.705.653
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.938.308
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.538.734
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|3.100.630
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.108.100
|% 10,00
|
|UFUK
|18,45
|438.505
|% -10,00
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|156.350.531
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|DNISI
|17,33
|153.362.658
|% -7,08
|
|SISE
|7,73
|1.680.072.002
|% 1,71
|
|GARAN
|9,92
|1.383.683.003
|% -1,78
|
|KRDMD
|6,90
|1.252.786.563
|% 0,29
|
|KARSN
|5,18
|1.236.190.425
|% 0,97
|
|DOHOL
|4,11
|1.227.738.336
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,49
|1.112.486.250
|% -1,19
|
|DOHOL
|4,11
|1.227.738.336
|% 0,98
|
|PEGYO
|2,53
|638.638.754
|% -3,07
|
|KARSN
|5,18
|1.236.190.425
|% 0,97
|
|SISE
|7,73
|1.680.072.002
|% 1,71
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1440
|7,1482
|% -0,23
|
|Euro
|8,5657
|8,5719
|% -0,62
|
|Sterlin
|9,7520
|9,8009
|% 0,20
|
|Frank
|7,8903
|7,9378
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9009
|1,9105
|% -0,08
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-38,94
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-10,86
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,14
|
|B. Petrol
|58,58
|58,58
|-0,11
|