İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
09.02.2021 17:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908637
BIST
17:521.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:527,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0074
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:528,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0363
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:52419,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,57
|Açılış
|: 419,02
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:52
|ERBOS
|60,50
|130.744.308
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|SEKUR
|41,40
|22.339.194
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.641.127
|% 9,99
|
|JANTS
|607,50
|84.630.910
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|138,40
|4.815.384.272
|% 2,98
|
|GARAN
|10,21
|2.395.311.501
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,60
|2.141.273.396
|% -3,35
|
|PETKM
|5,30
|1.518.161.388
|% 2,12
|
|SISE
|7,75
|1.401.799.603
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,60
|2.141.273.396
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,96
|1.052.938.031
|% 1,37
|
|TSKB
|1,82
|535.939.440
|% 1,11
|
|PETKM
|5,30
|1.518.161.388
|% 2,12
|
|DOHOL
|3,55
|1.000.068.390
|% -3,01
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0787
|7,0806
|% 0,10
|
|Euro
|8,5615
|8,5686
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7315
|9,7803
|% 0,36
|
|Frank
|7,8900
|7,9375
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8816
|1,8911
|% 0,03
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|9,29
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|60,31
|60,31
|-0,39
|