İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.02.2021 17:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908906
BIST
17:301.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:307,0456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0230
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:308,5496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:30417,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,73
|Açılış
|: 417,93
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:30
|ERBOS
|66,55
|23.302.746
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|66.878.249
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.529.809
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|137,60
|2.394.439.143
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,63
|1.570.068.927
|% 1,15
|
|PETKM
|5,13
|1.202.414.720
|% -3,02
|
|GARAN
|10,18
|1.092.523.514
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,07
|843.741.635
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,63
|1.570.068.927
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,73
|717.923.616
|% 2,63
|
|PETKM
|5,13
|1.202.414.720
|% -3,02
|
|ODAS
|4,24
|758.907.044
|% 2,42
|
|DOHOL
|3,52
|616.149.856
|% -0,56
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0407
|7,0456
|% -0,33
|
|Euro
|8,5441
|8,5496
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,7262
|9,7749
|% -0,10
|
|Frank
|7,8785
|7,9259
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% -0,41
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|10,98
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|61,30
|61,30
|0,08
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:46EGGUB
Yüzde 9.71 oranında artışla 241.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 478, 532 adet işlem
-
17:43TMPOL
Yüzde 7.01 oranında artışla 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 517, 875 adet işlem
-
17:42TRCAS
Yüzde 4.82 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 922, 678 adet işlem
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TSKB, SISE
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 15 kaybederek (% -0.08 ) 1, 357