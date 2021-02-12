İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
12.02.2021 17:17
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909384
BIST
17:151.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,76
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:157,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
17:158,5203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:15411,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,15
|Açılış
|: 411,33
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:15
|AVGYO
|5,39
|20.019.083
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.079.117
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.707.553
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.674.738
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.047.567
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|142,10
|2.314.591.311
|% 3,95
|
|SASA
|33,58
|1.398.562.764
|% 7,28
|
|ESEN
|41,28
|741.874.177
|% -1,85
|
|SISE
|7,64
|700.355.310
|% -1,55
|
|KOZAA
|18,38
|644.927.791
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,52
|621.002.289
|% -1,56
|
|TSKB
|1,75
|288.096.146
|% -1,13
|
|ODAS
|4,05
|486.847.573
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,39
|159.879.276
|% -2,11
|
|YKBNK
|2,88
|218.614.623
|% -0,69
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0428
|7,0474
|% 0,31
|
|Euro
|8,5146
|8,5203
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6815
|9,7300
|% 0,04
|
|Frank
|7,8444
|7,8917
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8707
|1,8801
|% 0,18
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,10
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,02
|
Seans Raporu
17:15
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