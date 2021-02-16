İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.02.2021 17:20
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910087
BIST
17:231.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -21,73
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:237,0082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:238,4891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:23403,04
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,20
|Açılış
|: 403,04
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,03
BIST En Aktif Hisseler17:23
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.868.696
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|89.010.172
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|33.119.150
|% 9,95
|
|NIBAS
|34,20
|72.461.859
|% -8,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KRGYO
|6,27
|77.610.891
|% -8,33
|
|TGSAS
|24,00
|220.068.038
|% -8,19
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KOZAL
|145,70
|2.744.520.258
|% -2,02
|
|PETKM
|5,13
|2.639.921.107
|% 0,00
|
|SASA
|38,70
|2.040.746.874
|% 2,22
|
|GUBRF
|76,20
|1.877.153.761
|% 4,17
|
|GARAN
|9,80
|1.534.659.938
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,54
|1.351.077.387
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,51
|1.518.946.369
|% -1,18
|
|PETKM
|5,13
|2.639.921.107
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|475.404.613
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,86
|638.899.534
|% -2,05
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0024
|7,0082
|% 0,63
|
|Euro
|8,4809
|8,4891
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7028
|9,7514
|% 0,50
|
|Frank
|7,8229
|7,8700
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8624
|1,8717
|% 0,61
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,57
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,09
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,19
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38IDGYO
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 10.86 lira fiyatla işlem gören hissede 966, 477 adet işlem
-
17:37KRGYO
Yüzde -7.75 oranında düşüşle 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 899, 211 adet işlem
-
17:35XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 34, 665.00 milyon TL de
-
17:34AVTUR
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 376, 098 adet işlem
-
17:33ANELE
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 660, 810 adet işlem