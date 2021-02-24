İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
24.02.2021 17:32
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912283
BIST
17:251.495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -23,13
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:257,2364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,1312
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:258,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1463
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:25415,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,09
|Açılış
|: 415,62
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:25
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|10.959.175
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|9.794.017
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.031.093
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,94
|41.304.883
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|81.877.976
|% -9,96
|
|KOZAL
|135,40
|2.190.603.046
|% 1,50
|
|THYAO
|13,00
|2.051.599.561
|% -0,15
|
|SASA
|39,62
|1.849.333.071
|% 9,09
|
|PETKM
|5,17
|1.797.313.527
|% -4,79
|
|GUBRF
|76,85
|1.797.015.729
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,31
|1.000.446.654
|% -1,28
|
|PETKM
|5,17
|1.797.313.527
|% -4,79
|
|IHLAS
|0,90
|297.672.202
|% -9,09
|
|TSKB
|1,76
|576.047.958
|% -2,22
|
|ODAS
|4,04
|1.142.567.340
|% 1,51
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2299
|7,2364
|% 1,85
|
|Euro
|8,7746
|8,7829
|% 1,69
|
|Sterlin
|10,1556
|10,2065
|% 1,56
|
|Frank
|7,9164
|7,9641
|% 1,24
|
|Riyal
|1,9182
|1,9278
|% 1,53
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-13,82
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|32,00
|
|Tam
|2.755
|2.826
|39,25
|
|Yarım
|1.331
|1.367
|18,98
|
|Çeyrek
|668
|683
|9,49
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|0,59
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 3 kaybederek (% -1.31 ) 1, 303
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, BALAT, PKENT, YYAPI, CASA, MARTI, AYEN, METUR, INTEM, KSTUR
-
17:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKNSA, MZHLD, SONME, MEGAP, KARSN, MEGAP, KRGYO, IHLAS, DIRIT, SAYAS
-
17:36
MRGYO, YGYO, TACTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:36
SNKRN, ATSYH, KRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında