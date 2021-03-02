İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.03.2021 18:02
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914558
BIST
18:001.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:007,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0774
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3734
En Düşük
7,2702
18:008,8806
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0902
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8810
En Düşük
8,7606
18:00407,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,13
|Açılış
|: 407,34
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
409,14
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SEKFK
|12,98
|94.135.308
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.391.042
|% 10,00
|
|EPLAS
|49,28
|9.162.105
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|4.173.424
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.798.735
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.930.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.456.156
|% -9,99
|
|THYAO
|14,80
|5.281.245.035
|% 7,25
|
|SISE
|7,74
|2.135.737.385
|% 1,98
|
|PETKM
|5,54
|1.946.336.261
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,41
|1.876.219.935
|% 2,55
|
|KOZAL
|130,80
|1.702.400.771
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,41
|1.876.219.935
|% 2,55
|
|THYAO
|14,80
|5.281.245.035
|% 7,25
|
|PETKM
|5,54
|1.946.336.261
|% 2,97
|
|SISE
|7,74
|2.135.737.385
|% 1,98
|
|KARSN
|4,68
|1.069.252.735
|% 5,41
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3661
|7,3719
|% 1,04
|
|Euro
|8,8699
|8,8783
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,1932
|10,2443
|% 0,70
|
|Frank
|7,9820
|8,0301
|% 0,52
|
|Riyal
|1,9516
|1,9614
|% 0,65
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|1,58
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,78
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|0,12
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
-
17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
-
17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem