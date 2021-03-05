İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
05.03.2021 17:11
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915469
BIST
17:521.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
17:527,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
17:528,9807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
17:52410,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 409,43
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,45
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler17:50
|CLEBI
|226,60
|109.257.226
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.002.311
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.008.743
|% 9,98
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.543.954
|% 9,96
|
|LINK
|46,98
|20.449.557
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|FENER
|30,84
|208.259.576
|% -9,08
|
|PETKM
|6,03
|2.307.637.946
|% 2,38
|
|GARAN
|9,23
|1.400.047.215
|% -1,81
|
|THYAO
|14,80
|1.240.467.361
|% 0,54
|
|INDES
|32,36
|1.099.803.092
|% 6,17
|
|KRDMD
|7,36
|1.006.293.875
|% 0,00
|
|PETKM
|6,03
|2.307.637.946
|% 2,38
|
|TSKB
|1,74
|494.583.559
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,43
|554.609.447
|% 0,00
|
|GARAN
|9,23
|1.400.047.215
|% -1,81
|
|SKBNK
|1,41
|205.928.643
|% 0,00
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5293
|7,5348
|% 0,31
|
|Euro
|8,9727
|8,9813
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,3638
|10,4158
|% -0,39
|
|Frank
|8,0609
|8,1095
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9964
|2,0065
|% -0,02
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|0,00
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,13
|69,13
|2,39
|