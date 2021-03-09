İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
09.03.2021 17:06
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916533
BIST
16:591.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,28
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
16:597,6381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,1143
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
16:599,0882
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1078
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
16:59421,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,40
|Açılış
|: 421,72
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler16:59
|TRILC
|13,31
|156.619
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.914.554
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.216
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.713.811
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|154.246.559
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.519.721
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|BJKAS
|4,41
|362.825.543
|% -8,32
|
|GARAN
|9,00
|1.922.483.140
|% 0,00
|
|THYAO
|14,94
|1.549.544.896
|% 1,98
|
|PETKM
|6,23
|1.193.741.606
|% 0,00
|
|SISE
|7,64
|890.638.600
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,36
|799.225.685
|% 1,38
|
|GARAN
|9,00
|1.922.483.140
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.193.741.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|432.967.924
|% 1,27
|
|SISE
|7,64
|890.638.600
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,36
|799.225.685
|% 1,38
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6333
|7,6381
|% -1,47
|
|Euro
|9,0783
|9,0882
|% -1,17
|
|Sterlin
|10,5976
|10,6507
|% -0,62
|
|Frank
|8,1842
|8,2336
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0338
|2,0440
|% -1,11
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|33,96
|
|Altın Gr.
|421
|422
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.783
|2.855
|20,77
|
|Yarım
|1.345
|1.381
|10,05
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,10
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,12
|
Seans Raporu
16:59
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