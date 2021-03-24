İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
24.03.2021 17:02
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920203
BIST
16:531.413
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 35,08
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
16:537,9180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0220
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
16:539,4080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0534
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
16:53440,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 440,44
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler16:53
|PEKGY
|2,20
|54.232.447
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|44.221.161
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.039.955
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.091.464
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,65
|440.894.002
|% -3,44
|
|EMKEL
|2,60
|8.532.392
|% -1,89
|
|BJKAS
|5,83
|240.875.262
|% -1,85
|
|AVHOL
|8,94
|7.622.777
|% -1,32
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,23
|6.176.370.684
|% 0,56
|
|SASA
|48,00
|1.321.649.899
|% 9,99
|
|FROTO
|210,60
|825.656.912
|% 3,70
|
|SISE
|7,30
|801.245.559
|% 3,25
|
|AKBNK
|4,94
|798.641.320
|% 2,92
|
|GARAN
|7,23
|6.176.370.684
|% 0,56
|
|TSKB
|1,46
|320.920.798
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,25
|501.120.049
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,19
|226.343.971
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|314.045.478
|% 3,24
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9084
|7,9180
|% -0,28
|
|Euro
|9,3804
|9,4080
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,8297
|10,8840
|% -0,53
|
|Frank
|8,4313
|8,4821
|% -0,43
|
|Riyal
|2,1070
|2,1176
|% -0,18
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,90
|
|Altın Gr.
|442
|442
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|19,00
|
|Tam
|2.909
|2.984
|20,16
|
|Yarım
|1.406
|1.444
|9,75
|
|Çeyrek
|705
|722
|4,88
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|1,93
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:03TATGD
Yüzde 9.17 oranında artışla 9.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 058, 873 adet işlem
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17:02OYAYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 207 adet işlem
-
17:01KRSTL
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 982, 696 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 44 artarak (% 1.93 ) 1, 448
-
17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PEKGY, KONYA