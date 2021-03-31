İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
31.03.2021 17:14
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922246
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0567
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0247
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6805
18:05451,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 451,79
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|LINK
|40,70
|32.143.180
|% 10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|OZRDN
|8,60
|600.421
|% -4,44
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|RALYH
|3,86
|964.630
|% -3,74
|
|SUMAS
|75,10
|212.976
|% -3,72
|
|ISKPL
|46,28
|253.981.391
|% 2,39
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|ENJSA
|11,70
|120.778.855
|% 4,19
|
|SOKM
|11,74
|104.166.854
|% -1,68
|
|ESEN
|38,18
|95.655.581
|% 0,21
|
|KRVGD
|17,64
|190.145.802
|% -4,29
|
|SOKM
|11,74
|104.166.854
|% -1,68
|
|CEOEM
|6,36
|49.855.224
|% 9,84
|
|TURSG
|6,13
|48.999.027
|% -0,81
|
|AKYHO
|2,13
|13.900.082
|% -1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2545
|8,2666
|% -0,68
|
|Euro
|9,7141
|9,7496
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,3227
|11,3795
|% -0,80
|
|Frank
|8,7150
|8,7675
|% -1,05
|
|Riyal
|2,1921
|2,2031
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|18,26
|
|Altın Gr.
|452
|452
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,01
|
|B. Petrol
|64,54
|64,54
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203