İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
01.04.2021 17:31
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922651
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1248
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -0,1151
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
18:05451,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,96
|Açılış
|: 451,37
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|SODSN
|37,40
|1.010.767
|% -3,86
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|PGSUS
|73,75
|204.674.195
|% 2,29
|
|HDFGS
|5,30
|200.577.530
|% 0,76
|
|BLCYT
|18,23
|150.218.872
|% 5,99
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|IHLGM
|1,14
|43.493.088
|% 2,70
|
|HDFGS
|5,30
|200.577.530
|% 0,76
|
|TURSG
|6,50
|131.726.837
|% 6,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1094
|8,1248
|% -1,40
|
|Euro
|9,5750
|9,6086
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,2073
|11,2635
|% -1,02
|
|Frank
|8,6023
|8,6541
|% -1,05
|
|Riyal
|2,1605
|2,1713
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|19,10
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ARZUM
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