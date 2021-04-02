İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.04.2021 17:08
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922931
BIST
16:561.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
16:568,1228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
16:569,5716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0190
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
16:56452,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,37
|Açılış
|: 452,34
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler16:56
|DERHL
|8,69
|22.101.239
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.311.369
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|28.953.004
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.108.259
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|102.840.557
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|38.968.083
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,16
|866.250.244
|% -7,59
|
|GARAN
|7,02
|2.096.098.742
|% 0,14
|
|BJKAS
|9,37
|1.075.539.582
|% 2,29
|
|RTALB
|31,16
|866.250.244
|% -7,59
|
|KOZAL
|123,60
|720.352.266
|% 2,32
|
|SASA
|47,30
|691.553.062
|% 0,00
|
|GARAN
|7,02
|2.096.098.742
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,91
|333.667.940
|% -0,52
|
|GSRAY
|4,01
|577.215.968
|% -0,99
|
|BJKAS
|9,37
|1.075.539.582
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,21
|132.609.824
|% -1,63
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1156
|8,1228
|% 0,21
|
|Euro
|9,5471
|9,5716
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,1738
|11,2298
|% -0,07
|
|Frank
|8,5723
|8,6240
|% -0,02
|
|Riyal
|2,1545
|2,1653
|% -0,03
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|2,00
|
|Tam
|2.968
|3.043
|-1,06
|
|Yarım
|1.435
|1.472
|-0,51
|
|Çeyrek
|720
|736
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|