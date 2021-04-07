İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
07.04.2021 17:01
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924324
BIST
16:501.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
16:508,1712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
16:509,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0564
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
16:50455,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,45
|Açılış
|: 455,58
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler16:50
|CEOEM
|6,60
|73.147.190
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.120.804
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|164.149
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.873.253
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.459.733
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.677.990
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,98
|1.036.900.742
|% 3,13
|
|GARAN
|6,81
|895.579.970
|% 0,29
|
|JANTS
|918,10
|863.155.694
|% 3,32
|
|BJKAS
|9,25
|846.871.261
|% 1,65
|
|THYAO
|12,85
|790.608.438
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,98
|1.036.900.742
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,17
|369.910.114
|% -0,46
|
|GARAN
|6,81
|895.579.970
|% 0,29
|
|TSKB
|1,40
|158.732.602
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,16
|122.267.707
|% 2,65
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1682
|8,1712
|% 0,53
|
|Euro
|9,7201
|9,7269
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,1847
|11,2408
|% -0,25
|
|Frank
|8,7598
|8,8125
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1714
|2,1823
|% 0,42
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|-3,59
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.067
|4,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,39
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|4,05
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,50
|62,50
|-0,24
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 71 kaybederek (% -0.22 ) 1, 220
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NTGAZ, YESIL, MTRKS, FRIGO, BRKO, UMPAS, IDGYO, CEOEM, YGYO
-
17:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TRILC, VAKFN, UTPYA
-
17:00
GEDIK, FRIGO, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:00
KRONT, VAKFN, GLRYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında