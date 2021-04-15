İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
15.04.2021 17:42
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928585
BIST
17:461.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,69
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
17:468,0630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
17:469,6737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0089
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
17:46458,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 8,09
|Açılış
|: 458,42
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler17:46
|TRGYO
|3,85
|272.609.897
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|80.382.155
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.336.910
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|164.489.324
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|500.638.406
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.764.445
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.746.597
|% -9,97
|
|GARAN
|7,29
|5.605.252.615
|% 4,29
|
|EREGL
|18,01
|1.641.836.363
|% 2,80
|
|KRDMD
|7,62
|1.301.377.370
|% 2,97
|
|MTRKS
|52,15
|1.272.393.678
|% -4,31
|
|SASA
|44,98
|1.209.468.640
|% -3,35
|
|GARAN
|7,29
|5.605.252.615
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,20
|1.195.902.566
|% 2,33
|
|ODAS
|3,70
|785.991.643
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,85
|372.083.359
|% -1,07
|
|TSKB
|1,33
|267.930.640
|% 0,00
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0612
|8,0630
|% -0,10
|
|Euro
|9,6649
|9,6737
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,1012
|11,1568
|% 0,21
|
|Frank
|8,7283
|8,7809
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1468
|2,1576
|% 0,13
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|28,34
|
|Altın Gr.
|458
|458
|8,09
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,13
|
|B. Petrol
|66,89
|66,89
|0,31
|