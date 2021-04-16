İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.04.2021 17:08
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928845
BIST
16:541.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
16:548,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0652
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
16:549,6784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0722
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
16:54461,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 6,84
|Açılış
|: 461,13
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:52
|VERTU
|27,36
|49.162.075
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|191.460.266
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.410.105
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,29
|10.789.317
|% -48,03
|
|SAMAT
|5,22
|111.645.936
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|10.994.914
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.050.803
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.479.578.045
|% -0,27
|
|EREGL
|18,14
|1.161.176.168
|% 0,61
|
|ODAS
|3,34
|670.961.469
|% -9,24
|
|PETKM
|6,36
|493.717.698
|% -0,78
|
|FROTO
|182,90
|456.582.723
|% 2,87
|
|GARAN
|7,29
|1.479.578.045
|% -0,27
|
|ODAS
|3,34
|670.961.469
|% -9,24
|
|EKGYO
|1,87
|314.731.084
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,17
|361.554.519
|% -1,81
|
|TSKB
|1,31
|122.797.422
|% -2,24
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0689
|8,0724
|% 0,81
|
|Euro
|9,6779
|9,6819
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,1154
|11,1711
|% 0,99
|
|Frank
|8,7502
|8,8029
|% 1,15
|
|Riyal
|2,1477
|2,1585
|% 0,86
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,83
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,62
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,32
|