İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
19.04.2021 17:38
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929253
BIST
17:421.383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -25,38
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:428,1062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0484
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:429,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0750
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:42461,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,53
|Açılış
|: 461,74
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:42
|FENER
|31,90
|25.359.703
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.608.034
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.681.583
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|76.418.470
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.275.604
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.815.989
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|MTRKS
|42,34
|184.433.119
|% -9,99
|
|EREGL
|18,31
|1.543.990.109
|% -0,16
|
|PETKM
|6,58
|1.386.710.657
|% 3,95
|
|GARAN
|7,03
|1.033.075.068
|% -3,43
|
|QUAGR
|26,22
|819.526.071
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,35
|694.622.081
|% -1,21
|
|PETKM
|6,58
|1.386.710.657
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,88
|351.348.684
|% -0,53
|
|ODAS
|3,02
|482.285.564
|% -9,85
|
|GARAN
|7,03
|1.033.075.068
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,09
|253.883.435
|% -3,24
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0991
|8,1062
|% 0,60
|
|Euro
|9,7356
|9,7475
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,2931
|11,3497
|% 1,54
|
|Frank
|8,8205
|8,8737
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1542
|2,1650
|% 0,57
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,28
|
|Altın Gr.
|461
|462
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-0,04
|