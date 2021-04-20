İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
20.04.2021 17:10
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929674
BIST
17:021.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
17:028,1141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0258
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
17:029,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
17:02463,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,30
|Açılış
|: 463,84
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler17:02
|JANTS
|709,50
|49.277.647
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.248.053
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.265.229
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,31
|22.558.339
|% 9,49
|
|FADE
|14,40
|42.549.951
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|52.091.368
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.602.139
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,12
|1.295.982.501
|% 1,71
|
|EREGL
|18,36
|1.206.796.797
|% 1,10
|
|PETKM
|6,52
|927.328.912
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,84
|671.236.263
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,33
|645.124.355
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,84
|671.236.263
|% -1,08
|
|GARAN
|7,12
|1.295.982.501
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,14
|357.344.759
|% 2,88
|
|TSKB
|1,27
|209.341.892
|% -1,55
|
|PETKM
|6,52
|927.328.912
|% -1,36
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1087
|8,1141
|% 0,32
|
|Euro
|9,7714
|9,7803
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2988
|11,3555
|% 0,21
|
|Frank
|8,8398
|8,8930
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1591
|2,1699
|% 0,44
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|5,10
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,10
|
|B. Petrol
|67,40
|67,40
|0,35
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:16ESCOM
Yüzde -7.54 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 138 adet işlem
-
17:15EUHOL
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 414 adet işlem
-
17:10BTCIM
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 12.50 lira fiyatla işlem gören hissede 548, 033 adet işlem
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.17 ) 1, 190
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, SNPAM, ATLAS, INVEO