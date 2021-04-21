İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
21.04.2021 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930252
BIST
17:191.327
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -38,56
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:198,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0791
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:199,8531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0842
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
17:19472,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 8,69
|Açılış
|: 472,51
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.912.244
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.693.899
|% 9,52
|
|BSOKE
|2,43
|6.911.427
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.490.120
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.157.311
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|YESIL
|70,30
|9.428.024
|% -9,99
|
|EREGL
|17,84
|1.151.040.113
|% -2,14
|
|PETKM
|6,34
|1.063.033.131
|% -3,50
|
|GARAN
|6,94
|981.367.197
|% -2,12
|
|KRDMD
|6,94
|609.105.736
|% -3,61
|
|THYAO
|10,88
|530.370.364
|% -2,51
|
|YKBNK
|2,07
|384.376.465
|% -2,36
|
|PETKM
|6,34
|1.063.033.131
|% -3,50
|
|GARAN
|6,94
|981.367.197
|% -2,12
|
|EKGYO
|1,81
|230.510.834
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|120.827.941
|% -3,97
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1803
|8,1863
|% 0,98
|
|Euro
|9,8417
|9,8531
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,3631
|11,4200
|% 0,82
|
|Frank
|8,8773
|8,9308
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1784
|2,1893
|% 1,05
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|13,69
|
|Altın Gr.
|473
|473
|9,26
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|0,21
|
|B. Petrol
|65,90
|65,90
|-0,67
|