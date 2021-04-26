İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
26.04.2021 18:05
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930951
BIST
17:511.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 23,70
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
17:518,2984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0704
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
17:5110,0277
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1119
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
17:51474,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,72
|Açılış
|: 474,55
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DZGYO
|1,76
|9.493.873
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.441.734
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.248.209
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|14.159.454
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.536.083
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|55.637.805
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|92.045.756
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|104.177.597
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|EREGL
|19,20
|1.415.995.666
|% 6,73
|
|THYAO
|11,69
|1.043.081.552
|% 3,73
|
|GWIND
|5,69
|996.566.113
|% 2,34
|
|GARAN
|7,06
|896.167.648
|% -0,14
|
|PETKM
|6,50
|893.238.446
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,08
|380.789.278
|% 0,00
|
|GWIND
|5,69
|996.566.113
|% 2,34
|
|PETKM
|6,50
|893.238.446
|% 3,34
|
|GARAN
|7,06
|896.167.648
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,09
|753.122.228
|% 1,72
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2886
|8,2945
|% -0,89
|
|Euro
|10,0219
|10,0299
|% -1,08
|
|Sterlin
|11,5036
|11,5613
|% -0,67
|
|Frank
|9,0473
|9,1018
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2083
|2,2194
|% -0,74
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,04
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|-0,89
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında