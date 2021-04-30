İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
30.04.2021 17:40
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933477
BIST
17:341.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:348,3049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1019
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3072
En Düşük
8,1830
17:3410,0355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0717
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0453
En Düşük
9,9251
17:34472,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,34
|Açılış
|: 472,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,96
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:32
|GOZDE
|7,37
|167.708.752
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.500.747
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.670.657
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.618.427
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.329.006
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,10
|1.269.086.240
|% 4,34
|
|EREGL
|19,37
|997.577.778
|% 0,57
|
|PETKM
|6,78
|828.573.834
|% 1,19
|
|THYAO
|12,19
|817.105.933
|% 1,75
|
|GARAN
|7,21
|706.117.239
|% -0,28
|
|PETKM
|6,78
|828.573.834
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,82
|217.921.080
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|239.306.257
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|706.117.239
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,17
|593.732.669
|% 0,70
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2976
|8,3047
|% 1,24
|
|Euro
|10,0133
|10,0372
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,4836
|11,5412
|% 0,75
|
|Frank
|9,0848
|9,1395
|% 1,11
|
|Riyal
|2,2084
|2,2195
|% 1,31
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,78
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,08
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-1,41
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 91 kaybederek (% -0.06 ) 1, 465
-
17:42XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 12, 997.00 milyon TL de
-
17:42AVTUR
Yüzde 9.49 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 970, 789 adet işlem
-
17:41BERA
Yüzde 9.94 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 892 adet işlem
-
17:39IDGYO
Yüzde -3.13 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 190, 184 adet işlem