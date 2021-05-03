İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
03.05.2021 17:25
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934166
BIST
17:181.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,99
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.416
En Düşük
1.400
17:188,2778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2552
17:1810,0005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0299
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:18477,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,17
|Açılış
|: 477,92
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CLEBI
|247,50
|21.105.478
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.685.697
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.804.631
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.925.804
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.116.184
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.141.605
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.559.042
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.422.209
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,82
|958.716.500
|% 4,82
|
|KOZAL
|115,10
|671.719.366
|% 1,86
|
|GARAN
|7,28
|651.017.706
|% 0,97
|
|PETKM
|6,80
|618.339.950
|% 1,34
|
|SISE
|7,70
|549.776.552
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|256.040.062
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,83
|195.031.204
|% 0,55
|
|PETKM
|6,80
|618.339.950
|% 1,34
|
|GARAN
|7,28
|651.017.706
|% 0,97
|
|AKBNK
|4,93
|398.137.270
|% 1,02
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2771
|8,2847
|% 0,12
|
|Euro
|9,9952
|10,0040
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4903
|11,5479
|% 0,79
|
|Frank
|9,0591
|9,1136
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2005
|2,2115
|% 0,03
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|24,82
|
|Altın Gr.
|477
|478
|6,82
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,19
|
|B. Petrol
|67,17
|67,17
|0,41
|