İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
18.05.2021 17:35
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936791
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,3539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0422
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
18:0510,2017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0921
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
18:05501,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,57
|Açılış
|: 501,52
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NTGAZ
|10,89
|10.932.264
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|799.400
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.600.603
|% 10,00
|
|TURGG
|153,10
|23.665.147
|% 9,99
|
|JANTS
|79,90
|318.639.225
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|405.276.999
|% -10,00
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|YAPRK
|81,50
|45.936.840
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,32
|10.871.452
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|4.600.432
|% -8,39
|
|GARAN
|8,09
|1.728.957.167
|% 1,63
|
|KOZAL
|131,00
|1.508.611.511
|% 1,95
|
|SISE
|8,05
|1.362.461.506
|% 2,81
|
|THYAO
|13,34
|1.002.411.323
|% -0,15
|
|EREGL
|19,37
|832.308.104
|% -0,31
|
|GARAN
|8,09
|1.728.957.167
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,97
|358.999.719
|% 2,07
|
|SISE
|8,05
|1.362.461.506
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,16
|237.162.728
|% 1,41
|
|KARSN
|4,66
|432.025.821
|% 1,97
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3502
|8,3536
|% 0,50
|
|Euro
|10,1950
|10,2029
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,8268
|11,8862
|% 0,94
|
|Frank
|9,2674
|9,3232
|% 1,11
|
|Riyal
|2,2192
|2,2303
|% 0,43
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,21
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,74
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,04
|
|B. Petrol
|69,25
|69,25
|-0,21
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında