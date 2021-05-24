İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
24.05.2021 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937514
BIST
17:131.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:138,3877
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0277
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:1310,2603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:13507,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,77
|Açılış
|: 507,30
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:13
|TRILC
|42,90
|113.709.860
|% 10,00
|
|SANFM
|16,72
|8.541.539
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.502.701
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.638.125
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.119.631
|% 9,97
|
|DERHL
|8,12
|22.330.943
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.600.826
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,32
|34.995.265
|% -8,52
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,14
|1.070.004.442
|% -0,25
|
|ASELS
|15,50
|684.747.506
|% 2,31
|
|FENER
|33,38
|683.830.384
|% 6,24
|
|KRDMD
|8,09
|627.014.247
|% 0,75
|
|EREGL
|19,20
|616.153.227
|% 2,62
|
|GARAN
|8,14
|1.070.004.442
|% -0,25
|
|TSKB
|1,41
|179.906.181
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,16
|264.970.339
|% 0,00
|
|KARSN
|4,90
|530.324.274
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,98
|174.815.751
|% 1,02
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3856
|8,3877
|% -0,33
|
|Euro
|10,2542
|10,2603
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8450
|11,9044
|% -0,23
|
|Frank
|9,3230
|9,3792
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2297
|2,2409
|% -0,34
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,74
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.333
|3.417
|8,30
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,01
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,02
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|1,51
|