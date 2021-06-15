İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
15.06.2021 17:34
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942444
BIST
17:271.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
17:278,5512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0820
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
17:2710,3738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1065
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
17:27511,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,02
|Açılış
|: 511,22
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MRSHL
|277,20
|4.986.132
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|10.067.450
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.260.883
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|TKURU
|127,80
|1.650.701
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|15.628.908
|% -9,93
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|30.963.074
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,20
|1.314.184.677
|% 0,92
|
|THYAO
|14,52
|1.077.938.622
|% -0,68
|
|GARAN
|8,43
|1.047.322.333
|% 0,84
|
|HALKB
|5,42
|965.394.214
|% 7,33
|
|KRDMD
|7,55
|757.368.259
|% -1,18
|
|EKGYO
|2,20
|1.314.184.677
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,26
|519.101.650
|% 0,44
|
|HALKB
|5,42
|965.394.214
|% 7,33
|
|IHLGM
|1,26
|171.524.719
|% 4,13
|
|VAKBN
|3,82
|498.709.639
|% 4,09
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5489
|8,5512
|% 0,97
|
|Euro
|10,3673
|10,3738
|% 1,04
|
|Sterlin
|11,9993
|12,0595
|% 0,74
|
|Frank
|9,4776
|9,5347
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2731
|2,2845
|% 0,96
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-6,53
|
|Altın Gr.
|511
|511
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,60
|27,62
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,00
|
|B. Petrol
|73,71
|73,71
|0,85
|