İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
16.06.2021 17:16
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942679
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.431
18:058,5400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
18:0510,3562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0261
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
18:05509,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,28
|Açılış
|: 509,19
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|35,20
|74.011.454
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|1.000.295
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,32
|124.265
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|640.200
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,78
|248.069.181
|% 9,89
|
|BAGFS
|19,17
|373.451
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|32.070.778
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|409.320
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.316.284
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|3.922.261
|% -9,93
|
|THYAO
|14,33
|1.413.993.338
|% -1,10
|
|GARAN
|8,36
|893.646.316
|% -0,71
|
|BOBET
|5,44
|889.465.626
|% -9,78
|
|KOZAL
|126,50
|803.316.466
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,22
|576.167.531
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,22
|576.167.531
|% 1,37
|
|BOBET
|5,44
|889.465.626
|% -9,78
|
|YESIL
|2,32
|310.304.127
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,95
|383.433.531
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|245.495.507
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5361
|8,5400
|% -0,20
|
|Euro
|10,3489
|10,3562
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,0143
|12,0745
|% -0,02
|
|Frank
|9,4663
|9,5234
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2717
|2,2831
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-3,23
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|74,41
|74,41
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem