İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.06.2021 17:36
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942867
BIST
17:291.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -16,87
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.414
17:298,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6952
En Düşük
8,6029
17:2910,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0426
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3982
En Düşük
10,2877
17:29497,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,98
|Açılış
|: 497,05
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler17:29
|RODRG
|18,70
|3.521.491
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.529.689
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.730.752
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,45
|204.895
|% 9,85
|
|BERA
|18,81
|26.772.461
|% -10,00
|
|YESIL
|2,12
|263.520.698
|% -8,62
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,56
|65.713.403
|% -7,50
|
|IHGZT
|1,01
|17.591.088
|% -7,34
|
|EKGYO
|2,13
|827.156.686
|% -4,05
|
|KOZAL
|123,60
|490.073.818
|% -2,37
|
|BOBET
|5,50
|486.714.462
|% 1,10
|
|HALKB
|4,87
|274.446.954
|% -4,13
|
|TAVHL
|27,80
|268.392.422
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,13
|827.156.686
|% -4,05
|
|BOBET
|5,50
|486.714.462
|% 1,10
|
|IHLGM
|1,22
|79.351.057
|% 0,00
|
|HALKB
|4,87
|274.446.954
|% -4,13
|
|VAKBN
|3,58
|124.152.385
|% -1,92
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6837
|8,6863
|% 0,82
|
|Euro
|10,3761
|10,3845
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,0756
|12,1362
|% 0,53
|
|Frank
|9,4420
|9,4989
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3083
|2,3199
|% 0,78
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-31,14
|
|Altın Gr.
|497
|498
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,20
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|-0,25
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:39DERHL
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 449, 023 adet işlem
-
17:38DERHL
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 809 adet işlem
-
17:37DERHL
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 371, 017 adet işlem
-
17:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 29 kaybederek (% -0.89 ) 1, 251
-
17:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, RALYH, ISBIR, IDGYO, UMPAS, TKURU