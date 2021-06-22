İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
22.06.2021 17:50
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943605
BIST
17:531.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,56
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:538,6779
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0921
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:5310,3341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1230
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:53495,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -7,34
|Açılış
|: 495,48
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:53
|VAKFN
|10,57
|164.629.822
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.962.441
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.612.558
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.680.292
|% 9,97
|
|ISGSY
|10,29
|34.816.277
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.025.692.078
|% -9,89
|
|IDGYO
|6,30
|1.971.314
|% -4,98
|
|AYCES
|73,95
|3.897.427
|% -4,70
|
|MAALT
|203,90
|17.544.071
|% -4,50
|
|THYAO
|14,78
|1.597.485.185
|% 1,30
|
|BOBET
|5,65
|1.025.692.078
|% -9,89
|
|GARAN
|8,33
|836.096.020
|% 1,71
|
|HALKB
|5,26
|568.327.599
|% 5,84
|
|BERA
|14,99
|542.991.398
|% -1,64
|
|EKGYO
|2,16
|513.581.234
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|1.025.692.078
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,18
|367.581.048
|% 0,93
|
|HALKB
|5,26
|568.327.599
|% 5,84
|
|THYAO
|14,78
|1.597.485.185
|% 1,30
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6765
|8,6779
|% -1,05
|
|Euro
|10,3272
|10,3341
|% -1,18
|
|Sterlin
|12,0113
|12,0716
|% -1,41
|
|Frank
|9,3760
|9,4325
|% -1,46
|
|Riyal
|2,3028
|2,3144
|% -1,23
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,43
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,88
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,10
|