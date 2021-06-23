İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
23.06.2021 17:33
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943832
BIST
17:591.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:598,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:5910,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0095
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:59497,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,66
|Açılış
|: 497,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TUCLK
|11,33
|38.397.760
|% 10,00
|
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|27.003.284
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.134.572
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.191.621
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|ISGSY
|9,58
|54.807.517
|% -6,90
|
|ESCOM
|5,80
|45.564.471
|% -6,45
|
|BOBET
|5,30
|83.070.773
|% -6,19
|
|EUKYO
|8,41
|7.240.110
|% -6,03
|
|THYAO
|14,61
|1.195.689.097
|% -1,02
|
|GARAN
|8,27
|1.118.454.466
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,10
|1.110.055.896
|% -2,33
|
|KOZAL
|122,30
|785.649.655
|% 0,74
|
|HALKB
|5,25
|714.178.146
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,10
|1.110.055.896
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,19
|296.909.570
|% -0,45
|
|GARAN
|8,27
|1.118.454.466
|% -0,60
|
|HALKB
|5,25
|714.178.146
|% -0,38
|
|THYAO
|14,61
|1.195.689.097
|% -1,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6488
|8,6519
|% 0,02
|
|Euro
|10,3353
|10,3436
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,0331
|12,0934
|% 0,03
|
|Frank
|9,3878
|9,4443
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2976
|2,3091
|% -0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|9,41
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,12
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,11
|
|B. Petrol
|75,79
|75,79
|0,98
|
Seans Raporu
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