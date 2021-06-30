İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
30.06.2021 17:45
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945179
BIST
18:001.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,52
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:008,6864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0475
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0010,3088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0888
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:00493,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,17
|Açılış
|: 493,39
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|FADE
|22,44
|61.187.055
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|MAALT
|194,80
|29.935.881
|% 9,99
|
|GEDIK
|7,93
|13.587.625
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.923.222
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,66
|4.617.224
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.762.715
|% -9,99
|
|DENGE
|2,77
|1.684.988
|% -9,77
|
|ADEL
|25,14
|17.759.987
|% -9,04
|
|OZRDN
|9,99
|23.323.176
|% -8,77
|
|GARAN
|8,30
|1.372.291.627
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|926.207.061
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,70
|687.927.215
|% -3,43
|
|EREGL
|17,91
|485.273.503
|% -1,97
|
|SASA
|27,34
|479.230.398
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,15
|439.894.821
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|373.493.083
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.372.291.627
|% 0,61
|
|TSKB
|1,25
|111.711.709
|% -2,34
|
|THYAO
|13,37
|926.207.061
|% -0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|5,43
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,04
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|0,53
|