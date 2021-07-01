İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
01.07.2021 17:51
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945505
BIST
17:511.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,39
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:518,6534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0456
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
17:5110,2936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0333
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
17:51494,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,67
|Açılış
|: 494,49
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:51
|PEKGY
|1,10
|76.301.463
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.759.764
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.955.119
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.001.473
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.363.333
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.138.382
|% -9,91
|
|IDGYO
|5,34
|7.293.387
|% -9,18
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|THYAO
|13,65
|1.151.783.674
|% 2,09
|
|GARAN
|8,42
|953.089.021
|% 1,45
|
|SASA
|27,70
|448.578.846
|% 1,91
|
|KOZAL
|117,60
|374.636.349
|% 0,43
|
|ERBOS
|128,50
|347.626.922
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,89
|258.554.480
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|285.633.528
|% 1,39
|
|GARAN
|8,42
|953.089.021
|% 1,45
|
|THYAO
|13,65
|1.151.783.674
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.301.463
|% 10,00
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6503
|8,6534
|% -0,52
|
|Euro
|10,2850
|10,2936
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9091
|11,9688
|% -0,74
|
|Frank
|9,3315
|9,3877
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% -0,37
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|1,24
|