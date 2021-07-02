İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.07.2021 17:46
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945910
BIST
17:331.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
17:338,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
17:3310,2923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
17:33498,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,43
|Açılış
|: 498,64
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler17:31
|PEKGY
|1,21
|161.888.316
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|4.959.840
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|129.821.298
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.263.753
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.854.141
|% 9,95
|
|METUR
|5,40
|58.927.005
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.816.057
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.599.798
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|THYAO
|13,74
|1.252.244.820
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,20
|828.663.728
|% 7,91
|
|KCHOL
|19,45
|814.636.878
|% 4,96
|
|KOZAL
|114,40
|571.605.748
|% -3,46
|
|SASA
|29,94
|475.306.511
|% 8,16
|
|PEKGY
|1,21
|161.888.316
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|202.706.176
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|219.173.161
|% -0,46
|
|THYAO
|13,74
|1.252.244.820
|% -0,07
|
|GARAN
|8,37
|475.269.345
|% -0,95
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6937
|8,6951
|% 0,52
|
|Euro
|10,2863
|10,2924
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,9485
|12,0085
|% 0,68
|
|Frank
|9,3759
|9,4324
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3121
|2,3237
|% 0,55
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,96
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,27
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,12
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|-0,33
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.16 ) 1, 482
-
17:42XU100
Endeks 1, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 10, 982.00 milyon TL de
-
17:42KAREL
Yüzde 4.30 oranında artışla 34.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 000 adet işlem
-
17:41BIOEN
Yüzde 9.97 oranında artışla 22.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 174, 862 adet işlem
-
17:39PEKGY
Yüzde 10.00 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 462, 772 adet işlem