İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
06.07.2021 17:14
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946983
BIST
17:361.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,41
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.384
17:368,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0201
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6960
En Düşük
8,6270
17:3610,2785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0144
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
17:36504,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,23
|Açılış
|: 504,50
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GWIND
|3,74
|136.424.405
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.143.800
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.202.700
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,86
|30.984.623
|% 9,99
|
|DARDL
|15,63
|38.854.401
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,02
|8.319.363
|% -7,47
|
|GARAN
|8,65
|1.412.290.811
|% 0,12
|
|THYAO
|14,00
|688.324.795
|% -0,85
|
|EREGL
|18,06
|458.159.924
|% -0,88
|
|KOZAL
|111,00
|449.472.308
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,22
|447.578.364
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,22
|447.578.364
|% -0,45
|
|GARAN
|8,65
|1.412.290.811
|% 0,12
|
|PEKGY
|1,36
|125.799.072
|% 5,43
|
|TSKB
|1,28
|114.302.799
|% -0,78
|
|ODAS
|1,92
|160.007.842
|% 1,05
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6817
|8,6857
|% 0,25
|
|Euro
|10,2723
|10,2778
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9597
|12,0196
|% -0,04
|
|Frank
|9,3605
|9,4169
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3091
|2,3207
|% 0,22
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|18,52
|
|Altın Gr.
|504
|505
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.406
|35,10
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|16,98
|
|Çeyrek
|806
|824
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,82
|75,82
|-1,34
|