İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
27.07.2021 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952042
BIST
17:531.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:538,5635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:5310,1356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0297
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1456
En Düşük
10,0795
17:53494,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 494,51
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:53
|VANGD
|5,51
|7.969.557
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.419.462
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.133.112
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.868.351
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AVOD
|5,27
|8.073.572
|% -6,73
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AKSUE
|8,30
|14.179.220
|% -5,57
|
|OZGYO
|1,44
|23.503.422
|% -4,64
|
|THYAO
|12,53
|1.073.405.515
|% 1,79
|
|GARAN
|8,19
|779.616.637
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,46
|684.707.972
|% 0,67
|
|KARSN
|3,95
|480.273.928
|% 6,18
|
|SASA
|29,64
|435.895.315
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,27
|323.569.368
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|480.273.928
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|105.018.583
|% 0,00
|
|GARAN
|8,19
|779.616.637
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,46
|684.707.972
|% 0,67
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5613
|8,5635
|% 0,13
|
|Euro
|10,1294
|10,1356
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,8077
|11,8669
|% 0,20
|
|Frank
|9,3173
|9,3734
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2759
|2,2873
|% 0,11
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-0,34
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,13
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,02
|