İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
02.08.2021 18:00
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954197
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
18:058,3581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0800
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
18:059,9385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0980
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
18:05487,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,57
|Açılış
|: 487,67
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|3,30
|75.061.675
|% 10,00
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|KTSKR
|24,22
|20.498.563
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|25.706.762
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.579.045
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.729.606
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|808.330.320
|% -9,85
|
|KARYE
|9,83
|116.929.927
|% -9,82
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|EMKEL
|2,49
|96.298.530
|% -8,12
|
|GARAN
|8,56
|925.128.872
|% 0,47
|
|KARSN
|4,12
|808.330.320
|% -9,85
|
|ASELS
|16,03
|762.700.020
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,41
|621.873.350
|% 0,84
|
|THYAO
|12,89
|558.132.450
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,41
|621.873.350
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,81
|365.168.358
|% -0,55
|
|KARSN
|4,12
|808.330.320
|% -9,85
|
|ODAS
|1,31
|241.268.954
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,34
|227.693.563
|% 1,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3564
|8,3598
|% -0,93
|
|Euro
|9,9350
|9,9419
|% -0,94
|
|Sterlin
|11,5865
|11,6446
|% -0,94
|
|Frank
|9,2122
|9,2677
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2230
|2,2342
|% -0,90
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|0,00
|