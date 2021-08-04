İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
04.08.2021 17:25
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954726
BIST
17:111.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
17:118,4762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0713
|Açılış
|: 8,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4762
En Düşük
8,3721
17:1110,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0656
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0562
En Düşük
9,9509
17:11494,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,13
|Açılış
|: 494,19
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ISGSY
|10,67
|36.058.635
|% 10,00
|
|EDATA
|16,31
|182.797.239
|% 9,98
|
|KTSKR
|29,30
|10.470.633
|% 9,98
|
|PENTA
|40,34
|43.502.338
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|31.089.809
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|192.096.054
|% -9,95
|
|KGYO
|8,43
|28.138.063
|% -4,20
|
|CRFSA
|38,94
|5.074.507
|% -3,61
|
|ITTFH
|1,65
|58.241.220
|% -3,51
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,08
|1.800.031.090
|% 2,48
|
|THYAO
|12,74
|659.463.398
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,43
|541.430.809
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,88
|501.607.288
|% 1,16
|
|KOZAL
|106,70
|401.209.249
|% 1,91
|
|GARAN
|9,08
|1.800.031.090
|% 2,48
|
|YKBNK
|2,45
|334.383.337
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,36
|153.150.520
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,43
|541.430.809
|% 1,50
|
|ODAS
|1,36
|98.403.010
|% 2,26
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4728
|8,4762
|% 0,85
|
|Euro
|10,0276
|10,0452
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,7354
|11,7943
|% 0,68
|
|Frank
|9,2956
|9,3516
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2462
|2,2575
|% 0,56
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-0,06
|
|Altın Gr.
|494
|494
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.280
|3.330
|22,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|18,33
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|8,87
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,07
|
|B. Petrol
|71,23
|71,23
|-1,18
|
Seans Raporu
17:11
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17:26AYDEM
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17:25
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