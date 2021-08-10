İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
10.08.2021 17:19
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956965
BIST
17:211.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:218,6137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:2110,0983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0629
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:21476,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,66
|Açılış
|: 476,53
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:21
|DAGI
|4,29
|279.199.639
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.872.970
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.013.744
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.563.225
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.037.836
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.663.728
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.947.437
|% -9,84
|
|MRSHL
|243,00
|4.048.598
|% -8,47
|
|CMBTN
|217,60
|14.204.451
|% -7,72
|
|EREGL
|19,81
|1.241.661.435
|% -3,46
|
|GARAN
|9,16
|1.236.140.338
|% 0,22
|
|SISE
|8,34
|1.216.719.549
|% 1,96
|
|GENIL
|15,50
|980.834.325
|% 8,39
|
|KRDMD
|8,00
|888.681.253
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,49
|527.089.532
|% 2,05
|
|SISE
|8,34
|1.216.719.549
|% 1,96
|
|GARAN
|9,16
|1.236.140.338
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,86
|232.145.750
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,00
|888.681.253
|% 0,38
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6082
|8,6137
|% -0,28
|
|Euro
|10,0927
|10,0983
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,8771
|11,9367
|% -0,36
|
|Frank
|9,2821
|9,3381
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2875
|2,2989
|% -0,34
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-9,79
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,95
|
|Cumhuriyet
|3.171
|3.219
|-38,00
|
|Tam
|3.156
|3.236
|-34,61
|
|Yarım
|1.526
|1.565
|-16,74
|
|Çeyrek
|765
|783
|-8,38
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,58
|70,58
|1,54
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
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17:35SELGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 389, 153 adet işlem
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17:34XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 13, 323.00 milyon TL de
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17:34EDIP
Yüzde 9.77 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 345, 746 adet işlem
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17:32MGROS
Yüzde 4.11 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 924, 458 adet işlem
-
17:31GOODY
Yüzde 8.38 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 200, 986 adet işlem