İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
12.08.2021 17:22
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957619
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0495
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0611
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05481,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,81
|Açılış
|: 481,94
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.929.925
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|4.030.184
|% 9,98
|
|BASGZ
|18,20
|193.646.408
|% 9,97
|
|BAGFS
|18,14
|4.876.227
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.154.402
|% 9,94
|
|FADE
|8,66
|158.677.588
|% -9,98
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.107.385
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.640.204
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,52
|42.878.014
|% -8,70
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|TUPRS
|98,30
|993.671.093
|% 1,87
|
|EREGL
|19,77
|814.394.859
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,51
|796.684.464
|% 3,72
|
|GARAN
|9,29
|1.918.164.690
|% 3,80
|
|KRDMD
|8,12
|1.275.992.767
|% 3,05
|
|GLYHO
|2,24
|191.018.610
|% -1,75
|
|DAGI
|4,24
|422.584.768
|% -9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,50
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,10
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
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17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD