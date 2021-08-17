İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
17.08.2021 17:46
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958677
BIST
17:401.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:408,4384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0155
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:409,9023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0663
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:40484,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,18
|Açılış
|: 484,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:40
|MANAS
|19,28
|8.149.116
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.613.024
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|194.228.553
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.606.628
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.178.398
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.256.196
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.039.407
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.389.503
|% -9,92
|
|DARDL
|2,39
|83.081.690
|% -9,81
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,46
|1.792.842.669
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,20
|799.801.350
|% -0,49
|
|PETKM
|6,07
|771.269.529
|% 0,83
|
|GENIL
|16,44
|696.374.255
|% 3,59
|
|ARCLK
|33,88
|558.525.585
|% 2,48
|
|GARAN
|9,46
|1.792.842.669
|% 0,64
|
|PETKM
|6,07
|771.269.529
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,55
|313.969.524
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,09
|111.936.843
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,20
|799.801.350
|% -0,49
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4367
|8,4384
|% -0,18
|
|Euro
|9,8974
|9,9023
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,5741
|11,6321
|% -0,80
|
|Frank
|9,2072
|9,2626
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2445
|2,2557
|% -0,14
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,10
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,83
|69,83
|0,32
|