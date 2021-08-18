İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
18.08.2021 16:59
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959005
BIST
15:531.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,78
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:538,5330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0850
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:539,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0831
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
15:53489,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,56
|Açılış
|: 489,22
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:53
|DMSAS
|8,04
|96.894.977
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|14.913.502
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|2.357.136
|% 13,84
|
|KTSKR
|52,75
|89.047.428
|% 13,10
|
|UFUK
|24,76
|873.830
|% 9,95
|
|VAKKO
|10,57
|36.134.398
|% -7,20
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|7.282.708
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|BEYAZ
|8,81
|3.548.955
|% -6,28
|
|SISE
|8,72
|451.499.236
|% 1,16
|
|THYAO
|12,24
|444.461.533
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,86
|358.654.130
|% 1,09
|
|TUPRS
|101,00
|278.186.866
|% -0,88
|
|KOZAL
|104,40
|244.996.456
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,86
|358.654.130
|% 1,09
|
|ODAS
|1,42
|147.066.727
|% 5,19
|
|TRGYO
|3,82
|102.793.885
|% 1,33
|
|CEMAS
|1,25
|19.857.217
|% -0,79
|
|KATMR
|2,94
|47.415.998
|% 1,03
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5276
|8,5330
|% 1,01
|
|Euro
|9,9936
|9,9980
|% 0,84
|
|Sterlin
|11,6262
|11,6845
|% 0,34
|
|Frank
|9,2547
|9,3105
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2661
|2,2775
|% 0,89
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,03
|
|Altın Gr.
|490
|490
|4,33
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.298
|16,00
|
|Tam
|3.235
|3.317
|18,24
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|8,82
|
|Çeyrek
|784
|802
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-1,92
|
Seans Raporu
15:53
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