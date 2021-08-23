İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
23.08.2021 17:23
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960047
BIST
17:291.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,80
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
17:298,4520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0326
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:299,9269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0127
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:29488,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,77
|Açılış
|: 488,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler17:29
|BRYAT
|436,70
|208.131.350
|% 10,00
|
|ALCAR
|323,80
|94.302.183
|% 9,99
|
|BRLSM
|11,01
|576.226.859
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.336.421
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|69.810.661
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.297.989
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.742.269
|% -9,95
|
|DAGI
|3,82
|14.081.184
|% -6,60
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.310.604.373
|% 1,92
|
|SISE
|8,99
|780.245.937
|% 3,33
|
|THYAO
|12,51
|755.534.413
|% 2,04
|
|SASA
|28,06
|643.760.304
|% 0,57
|
|BRLSM
|11,01
|576.226.859
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.310.604.373
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,58
|240.678.679
|% 1,57
|
|SISE
|8,99
|780.245.937
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,88
|153.751.629
|% 1,62
|
|AKBNK
|5,72
|456.088.451
|% 2,33
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4501
|8,4520
|% -0,38
|
|Euro
|9,9218
|9,9269
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,5611
|11,6191
|% 0,33
|
|Frank
|9,2187
|9,2742
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2496
|2,2608
|% -0,27
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|20,49
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,11
|
|B. Petrol
|67,94
|67,94
|3,19
|
Seans Raporu
17:29
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Yüzde 9.92 oranında artışla 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 994 adet işlem
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Yüzde 6.09 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 774, 313 adet işlem