İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
24.08.2021 17:13
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960223
BIST
17:151.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,55
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:158,4176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:159,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0080
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:15489,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 489,06
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:15
|GESAN
|24,86
|15.441.143
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.050.266
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|740.654.451
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.163.990
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.677.007
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|VBTYZ
|23,10
|67.307.719
|% -6,63
|
|EDATA
|17,18
|81.017.652
|% -6,58
|
|SANFM
|20,96
|5.876.321
|% -5,42
|
|THYAO
|12,80
|1.179.537.588
|% 2,48
|
|GARAN
|9,52
|956.383.247
|% -0,31
|
|BRLSM
|12,11
|740.654.451
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,75
|613.780.212
|% 1,04
|
|EREGL
|18,71
|500.959.804
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,58
|361.480.616
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|220.023.204
|% 0,54
|
|GARAN
|9,52
|956.383.247
|% -0,31
|
|THYAO
|12,80
|1.179.537.588
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,75
|613.780.212
|% 1,04
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4126
|8,4176
|% -0,02
|
|Euro
|9,8905
|9,8977
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,5056
|11,5633
|% -0,21
|
|Frank
|9,1816
|9,2369
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2365
|2,2478
|% -0,16
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,66
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|69,88
|69,88
|1,51
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29XU100
Endeks 1, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 10, 886.00 milyon TL de
-
17:29ARSAN
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 512, 438 adet işlem
-
17:28ACSEL
Yüzde 4.53 oranında artışla 17.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 145 adet işlem
-
17:27AGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 928, 406 adet işlem
-
17:25ATATP
Yüzde 4.37 oranında artışla 38.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 563 adet işlem