İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
01.09.2021 17:54
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961237
BIST
17:521.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:528,3012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:529,8434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0175
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8530
En Düşük
9,7770
17:52482,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,63
|Açılış
|: 482,72
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:50
|EGEPO
|5,50
|672.749
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.464.218
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.087.666
|% 9,98
|
|KARYE
|14,03
|24.346.716
|% -8,00
|
|AGYO
|3,55
|15.090.215
|% -4,05
|
|SEYKM
|19,52
|24.249.339
|% -3,56
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|DESA
|9,41
|14.593.857
|% -2,99
|
|GARAN
|9,85
|1.196.733.424
|% -0,30
|
|THYAO
|12,92
|1.046.771.694
|% 1,89
|
|SASA
|27,86
|608.024.216
|% 1,38
|
|KOZAL
|104,90
|580.561.691
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,62
|567.910.338
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,62
|567.910.338
|% -0,76
|
|GARAN
|9,85
|1.196.733.424
|% -0,30
|
|ODAS
|1,52
|178.933.121
|% 4,11
|
|THYAO
|12,92
|1.046.771.694
|% 1,89
|
|PETKM
|6,17
|492.588.762
|% -0,48
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2974
|8,3012
|% -0,05
|
|Euro
|9,8377
|9,8424
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,4026
|11,4597
|% 0,08
|
|Frank
|9,0358
|9,0903
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2052
|2,2162
|% -0,13
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,10
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,13
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|70,92
|70,92
|-0,72
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem