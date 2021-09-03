İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
03.09.2021 17:42
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961770
BIST
17:401.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,73
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:408,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0302
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:409,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:40487,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,21
|Açılış
|: 487,83
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,47
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:40
|OYLUM
|4,40
|34.475.222
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|251.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.689.672
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.788.662
|% 9,99
|
|KTSKR
|72,25
|141.453.200
|% 9,97
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,32
|8.418.474
|% -6,70
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|GLRYH
|2,45
|6.019.304
|% -5,04
|
|LUKSK
|48,36
|13.677.535
|% -4,90
|
|THYAO
|12,90
|1.078.517.057
|% 0,00
|
|GARAN
|9,80
|948.152.284
|% -0,61
|
|SASA
|28,32
|547.387.108
|% 0,43
|
|EREGL
|18,16
|481.722.427
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,60
|470.101.368
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|310.643.779
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,73
|289.710.295
|% 6,13
|
|YKBNK
|2,62
|288.467.899
|% -0,76
|
|GARAN
|9,80
|948.152.284
|% -0,61
|
|THYAO
|12,90
|1.078.517.057
|% 0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3006
|8,3043
|% 0,36
|
|Euro
|9,8529
|9,8589
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,4627
|11,5201
|% 0,41
|
|Frank
|9,0470
|9,1015
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2056
|2,2166
|% 0,25
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|20,17
|
|Altın Gr.
|487
|488
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,20
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|-0,24
|