İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
09.09.2021 17:27
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963011
BIST
14:351.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.444
14:358,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
14:359,9716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0215
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9529
14:35486,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 486,54
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:35
|YEOTK
|35,42
|54.450.647
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.017.166
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.788.798
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.817.009
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.483.592
|% 9,96
|
|TGSAS
|18,04
|16.045.892
|% -7,20
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|OSTIM
|2,37
|101.294.346
|% -5,95
|
|EUHOL
|3,11
|17.282.123
|% -5,76
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|GARAN
|9,62
|943.015.174
|% 0,63
|
|THYAO
|12,55
|372.286.419
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,55
|305.762.516
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,26
|283.667.386
|% -0,95
|
|FROTO
|173,90
|251.893.071
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,55
|305.762.516
|% -0,39
|
|GARAN
|9,62
|943.015.174
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,87
|122.461.319
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,37
|101.294.346
|% -5,95
|
|KRDMD
|7,26
|283.667.386
|% -0,95
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4166
|8,4191
|% -0,22
|
|Euro
|9,9680
|9,9716
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,6550
|11,7135
|% 0,11
|
|Frank
|9,1464
|9,2015
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2386
|2,2498
|% -0,18
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,09
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-8,88
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,29
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,72
|72,72
|1,27
|