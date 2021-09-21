İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
21.09.2021 17:07
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964757
BIST
17:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
17:058,6532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:0510,1547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0062
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:05493,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,79
|Açılış
|: 493,38
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,85
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:03
|YEOTK
|55,00
|169.195.255
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.973.428
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.867.334
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.315.174
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|11.046.489
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.085.974
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,91
|28.997.291
|% -7,03
|
|HUBVC
|10,89
|89.839.617
|% -6,20
|
|SANFM
|23,54
|9.572.011
|% -5,84
|
|THYAO
|13,08
|1.426.783.091
|% 2,11
|
|GARAN
|9,20
|1.140.491.849
|% 1,32
|
|TUPRS
|109,90
|684.661.596
|% 2,23
|
|TEZOL
|17,14
|534.029.489
|% -4,46
|
|EREGL
|16,25
|440.363.942
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,38
|405.096.337
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|269.263.268
|% -0,56
|
|GARAN
|9,20
|1.140.491.849
|% 1,32
|
|THYAO
|13,08
|1.426.783.091
|% 2,11
|
|TSKB
|1,21
|86.941.593
|% 0,00
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6528
|8,6560
|% -0,10
|
|Euro
|10,1475
|10,1554
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,7920
|11,8511
|% -0,07
|
|Frank
|9,3314
|9,3876
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3005
|2,3120
|% -0,16
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,39
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.249
|3.330
|16,72
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|8,09
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,05
|
|B. Petrol
|74,34
|74,34
|0,42
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:16TDGYO
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 231 adet işlem
-
17:15NUGYO
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 921, 158 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, EREGL, KCHOL
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 6 kaybederek (% -0.13 ) 1, 221
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHYAY, AKFGY, UZERB, RALYH, KTSKR, RYSAS, SODSN, OYLUM, PENTA