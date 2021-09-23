İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
23.09.2021 17:24
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965012
BIST
17:331.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -9,66
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
17:338,7494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0975
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
17:3310,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1772
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
17:33492,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,84
|Açılış
|: 492,78
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler17:33
|YEOTK
|66,55
|203.573.209
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.310.054
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|6.810.843
|% 9,95
|
|RALYH
|4,67
|59.493.220
|% 9,88
|
|NUGYO
|9,65
|69.568.119
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.518.108
|% -9,97
|
|KTSKR
|57,50
|21.350.256
|% -8,73
|
|AKYHO
|2,51
|145.946.635
|% -7,38
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,23
|2.918.796.439
|% -2,64
|
|EREGL
|16,86
|1.012.200.336
|% -0,24
|
|THYAO
|13,26
|988.384.031
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,39
|769.769.299
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,31
|683.509.868
|% -3,10
|
|YKBNK
|2,39
|769.769.299
|% -2,05
|
|GARAN
|9,23
|2.918.796.439
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,82
|523.611.197
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,31
|683.509.868
|% -3,10
|
|ODAS
|1,39
|168.786.434
|% 2,96
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7464
|8,7494
|% 1,13
|
|Euro
|10,2873
|10,2916
|% 1,75
|
|Sterlin
|11,9821
|12,0422
|% 2,01
|
|Frank
|9,4361
|9,4929
|% 1,44
|
|Riyal
|2,3241
|2,3357
|% 1,05
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-15,49
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,06
|
|B. Petrol
|76,68
|76,68
|0,49
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, EKGYO
-
17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 42 kaybederek (% -0.84 ) 1, 228
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, YEOTK, KERVN, KIMMR, CRDFA, OYLUM, GARFA, BAGFS
-
17:46
OYLUM, BIOEN, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:46
UZERB, FRIGO, DESPC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında