İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
27.09.2021 17:21
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten )
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Takasbank Para Piyasası Günlük Bülten
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Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965372
BIST
17:471.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
17:478,8232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8123
17:4710,3442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0893
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
17:47497,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,74
|Açılış
|: 497,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PKENT
|2.601,20
|24.890.675
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|11.718.964
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.831.445
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|66.174.435
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|20.822.495
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,68
|22.448.976
|% -7,57
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|AKYHO
|2,11
|49.305.184
|% -7,05
|
|KIMMR
|3,75
|199.210.187
|% -6,72
|
|GARAN
|8,92
|1.346.057.836
|% 1,13
|
|THYAO
|13,58
|1.121.175.623
|% -0,29
|
|BIOEN
|37,46
|558.156.608
|% -0,48
|
|TUPRS
|111,70
|537.239.250
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,36
|504.564.859
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,36
|504.564.859
|% 1,72
|
|GARAN
|8,92
|1.346.057.836
|% 1,13
|
|EKGYO
|1,78
|190.660.207
|% -0,56
|
|THYAO
|13,58
|1.121.175.623
|% -0,29
|
|KRDMD
|6,39
|450.125.973
|% 2,24
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8215
|8,8232
|% -0,48
|
|Euro
|10,3325
|10,3442
|% -0,86
|
|Sterlin
|12,0723
|12,1328
|% -0,12
|
|Frank
|9,4982
|9,5554
|% -0,57
|
|Riyal
|2,3460
|2,3578
|% -0,45
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|1,51
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|78,80
|78,80
|1,57
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 98 artarak (% 0.74 ) 1, 489
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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17:58XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 11, 492.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde 6.94 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 988 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 015 adet işlem